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Mamak Belediyesi evlilikte kırk yıl ve üzerini doldurmuş 65 çifti Kızılcahamam’da bulunan Eliz Hotel’de 3 gün 4 gece misafir etti

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Mamak Belediyesi evlilikte kırk yıl ve üzerini doldurmuş 65 çifti Kızılcahamam’da bulunan Eliz Hotel’de 3 gün 4 gece misafir etti
Tatil boyunca dinlenen, termal tesisten yararlanan ve doğada bol vakit geçiren aileler yaşlılıkta hatırlanmak güzel dedi.

Ailenin toplumu ayakta tutan en önemli müessese olduğu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Bu müessesenin sağlığı birbirinize karşı saygıyı korumaktan geçiyor. Saygının olduğu yerde sevgide olur, mutlulukta olur. Sizler bunu başararak gelecek kuşaklara örnek oluyorsunuz. Hepinize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

 

Toplumun huzuru ailelere bağlıdır 

Evliliklerinde 40 ve üzeri yılı geride bırakmış mutlu çiftler ile bir araya gelen Akgül, “Toplumumuzun huzuru, güvenliği, saadeti her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasına ve yükselmesine bağlıdır. Ailenin huzuru ve mutluluğu ise siz kıymetli annelerimizin ellerinde yoğurularak ortaya çıkar. Onun için öncelikle cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensupları olarak siz değerli annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

 

Gençlere nasihat 

50 yıllık evli olan Zekeriya-Sırma Bayram çifti gençleri uyararak, "Çiftler birbirinize her daim destek olun. Birbirinize olan bu yardımlaşma güveni de, saygıyı da, hoşgörüyü de beraberinde getirecektir” dedi. 47 yıllık evliliğin temelinde fikir birliği ve sabrın olduğunu belirten Gani ve Ayşe Pilavcı çifti ise, "Güven her şeyden önce geliyor. Çocukta ailenin olmazsa olmazı. Evlat sahibi olduğunuzda bir şeyi bin defa düşünüyorsunuz” dedi. Etkinlik sonunda Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gültekin  çiftlere toplu fotoğraf çektirdi.

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