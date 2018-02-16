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Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara’nın en iyisinin belirleneceği Final-Four’da finale kaldı

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Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara’nın en iyisinin belirleneceği Final-Four’da finale kaldı
Ligde ve final grubunda bulunan 42 takım arasından elde ettiği başarılı sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası’na gidecek 4 takımdan biri olan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara’nın en iyisinin belirleneceği Final-Four’da finale kaldı.

4 takım arasından çapraz eşlemeler sonucu 2 seri üzerinden oynan maçlarda, Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı rakibi Yaşam Kent Spor Kulübü’nü 80-70 ve 94-47 gibi farklı skorlarla yenerek finale kaldı. Ankara birincisi olarak şampiyonaya gitmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlıların finaldeki rakibi ise Çaba Spor Kulübü il Arı Koleji Spor Kulübü arasından oynanan maçla belli olacak.

 

Üzerlerine düşenin en iyisini yapıyorlar

Genç takımın Ankara şampiyonu olmasına sadece bir maç kaldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimiz üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Bu başarılı performansın da en iyi şekilde sonuçlanacağına ve   gençlerimizin Türkiye Şampiyonası’na  Başkent’in en iyi takımı olarak gideceğine inancım tam” diye konuştu.

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