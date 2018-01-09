Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı final eşleşmelerine emin adımlarla ilerliyor.

Grubunda 12. maçını MEB Spor Salonu’nda, Ankara DSİ ile oynayan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı sahadan 86-48’lik skorla ayrılarak yenilmezlik serisini 12’e yükseltti.

Şampiyonlukla taçlanacak

Gelen başarılı sonuçlar ile gençlerin grubunda liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimiz final eşleşmeleri için önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Bu başarılı performansın şampiyonlukla taçlanacağına inancım tam” dedi.