Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı potada fark atıyor

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, liderliğini farklı skorlarla kazandığı maçlarla taçlandırmaya devam ediyor.

Grubunda 11. maçını MEB Spor Salonu’nda, Büyükşehir Belediye Ankara Spor ile oynayan Yeşil-Beyazlı ekip sahadan 87-55’lik skorla ayrılarak yenilmezlik serisini 11’e yükseltti.

Oyuncu kalitesi skora yansıyor