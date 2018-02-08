Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantileyecek

Yükseldiği final grubunda nağmalup ünvanını devam ettiren Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, MEB Spor Salonu’nda Başkent Karşıyaka Basketbol Takımı ile karşılaştı.

Sahadan 47-78 gibi farklı bir skorla ayrılan Yeşil-Beyazlı ekip, geriye kalan 2 maçından birini kazanması halinde Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantileyecek.

Bizim için onur kaynağı