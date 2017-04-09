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Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara tapu sevinci yaşattı

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Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara tapu sevinci yaşattı
Kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmalarıyla Mamak’ın siluetini değiştiren Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara tapu sevinci yaşattı.

104 hektarlık alanı kapsayan ve 750 malik hisseyi ilgilendiren imar çalışmasının ardından, vatandaşlar beklediği tapularını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün elinden aldı. Yapılan imar çalışmasıyla birlikte yapılaşmanın da önünün açıldığını dile getiren Akgül, “Mahalle sakinlerimize tapularını dağıtacağımızın sözünü vermiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirmeninmutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma ile Gökçeyurt’ta planlanan alanlarda nüfusun 15 bin kişiyi bulacağını öngörüyoruz” dedi.

 

Tapu masrafı yok

İmar planıyla birlikte müteahhitlerin bölgeyi tercih edeceğini dile getiren Akgül, “Bugün temsili olarak 15 vatandaşımıza tapularını vereceğiz. Diğer hak sahiplerinin de bütün işlemlerini bizler hallettik. Onlarda tapuya gitmeden, doğrudan Emlak Müdürlüğü’müze kimlikleriyle birlikte gelip herhangi bir harç ödemeden tapularını alabilecek” dedi.

    

Köy konağı müjdesi

Daha önce köy konağı sözü verdiğini hatırlatan Akgül,”Bir diğer sözümüz olan köy konağı projemizin bütün süreçleri tamamlandı. Ayrıca sadece Gökçeyurt’un değil, Kızılca ve Ortaköy olmak üzere 3 mahallemizin köy konağı ihalesine yakın zamanda yapıcaz” dedi.

 

Sözlerini yerine getiren bir başkanımız var

Tapu dağıtım töreninde konuşan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Mamak olarak çok şanslıyız. Belediye Başkanımız bugüne kadar Mamak genelinde verdiği bütün sözleri yerine getirdi. Sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum” dedi.Tapu dağıtım törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün yanısıra, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi AK Parti Gurup Başkanvekili Faruk Gültekin, meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı Erdoğan Karadağ, birim müdürleri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

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