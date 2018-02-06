Mamak Belediyesi, Gökçeyurt’ta yapacağı köy konağı ile unutulmaya yüz tutmuş “köy odası” geleneğini yaşatacak

Mamaklıların sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal ve kültürel organizasyonl

620 metrekarelik alana yapılacak Tarihi Köy Konağı , Gökçeyurtluların uğrak mekanı olacak. Tek çatı altında toplayacak Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçede sosyal ve kültürel açıdan birçok çalışmanın da yürütüldüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İnsanları tek çatı altında toplayacak olan bu proje ile Gökçeyurt sakinleri köy konağı nda soluklanabilecek, çaylarını yudumlayıp, hoş sohbetlerin tadına çıkartabilecek. Ayrıca köy konağı komşuluk ilişkilerinin artmasına, mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacak” dedi