Mamak Belediyesi, Gökçeyurt’ta yapacağı köy konağı ile unutulmaya yüz tutmuş “köy odası” geleneğini yaşatacak

620 metrekarelik alana yapılacak Tarihi Köy Konağı, Gökçeyurtluların uğrak mekanı olacak.
Tek çatı altında toplayacak
Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçede sosyal ve kültürel açıdan birçok çalışmanın da yürütüldüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İnsanları tek çatı altında toplayacak olan bu proje ile Gökçeyurt sakinleri köy konağında soluklanabilecek, çaylarını yudumlayıp, hoş sohbetlerin tadına çıkartabilecek. Ayrıca köy konağı komşuluk ilişkilerinin artmasına, mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacak” dedi
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