Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor

Bu kapsamda belediyede çok tehlikeli sınıfta yer alan müdürlüklerde görev yapan personel, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Toplamda 142 personele verilen eğitimde kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi.İşveren ve işçinin sorumluluklarının da anlatıldığı eğitim ler, personele yapılan yazılı test ile son buldu.

Her şeyden önce güvenlik

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur dedi. Akgül, işçilerden bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.