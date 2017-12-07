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Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerleri, cadde ve mahallelere dağıtılmaya devam ediyor

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Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerleri, cadde ve mahallelere dağıtılmaya devam ediyor
Günlük üretim sayısını artırılan ve yapım süreci baştan sona Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı, Mamak Kayaş Atölyeleri’nde yapılan konteynerlerden 2017 yılının başından bugüne kadar 2600 adet yapıldı.

Üretilen bu konteynerler ilçenin çeşitli bölgelerine dağıtıldı.

Vatandaşımızın sağılığını koruyoruz

Hem ayak pedalı hem de elle açılabilen yeni sistem çöp konteynerlerin günlük üretim sayısını artırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tamamen kendi atölyelerimizde tasarlanarak yine kendi atölyelerimizde üretimi gerçekleştirilen çöp konteynerleri Mamak genelinde hizmete sunuluyor. Böylelikle ilçemiz hem şehir estetiği açısından güzel gözükecek hem de vatandaşımızın sağılığı korunmuş olacak” dedi.

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