Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerleri, cadde ve mahallelere dağıtılmaya devam ediyor

Günlük üretim sayısını artırılan ve yapım süreci baştan sona Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı, Mamak Kayaş Atölyeleri’nde yapılan konteynerlerden 2017 yılının başından bugüne kadar 2600 adet yapıldı.

Üretilen bu konteynerler ilçenin çeşitli bölgelerine dağıtıldı.

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