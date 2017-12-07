Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerleri, cadde ve mahallelere dağıtılmaya devam ediyor

Üretilen bu konteynerler ilçenin çeşitli bölgelerine dağıtıldı.
Vatandaşımızın sağılığını koruyoruz
Hem ayak pedalı hem de elle açılabilen yeni sistem çöp konteynerlerin günlük üretim sayısını artırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tamamen kendi atölyelerimizde tasarlanarak yine kendi atölyelerimizde üretimi gerçekleştirilen çöp konteynerleri Mamak genelinde hizmete sunuluyor. Böylelikle ilçemiz hem şehir estetiği açısından güzel gözükecek hem de vatandaşımızın sağılığı korunmuş olacak” dedi.
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