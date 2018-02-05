Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada..

Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada spor yapması için park sayısını her geçen yıl artıran Mamak Belediyesi, ilçede bulunan 354 parkta 700 adet pergoleyi yenileyerek daha işlevsel hale getirdi. Bahar hazırlıklarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan parklardaki oyun gruplarını, bank ve masalar ile spor aletlerini revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor.

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