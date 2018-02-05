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Mamak Belediyesi, ilçede bulunan 354 parkta 700 adet pergoleyi yenileyerek daha işlevsel hale getirdi

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Mamak Belediyesi, ilçede bulunan 354 parkta 700 adet pergoleyi yenileyerek daha işlevsel hale getirdi
Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada..

Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada spor yapması için park sayısını her geçen yıl artıran Mamak Belediyesi, ilçede bulunan 354 parkta 700 adet pergoleyi yenileyerek daha işlevsel hale getirdi. Bahar hazırlıklarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan parklardaki oyun gruplarını, bank ve masalar ile spor aletlerini revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor.

İhtiyaçlara göre hizmet veriyoruz

İlçede bulunan parkların hem estetik hem de kullanım açısında çok daha nitelikli hale geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak’ımızı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını arttırmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Parklarımızı genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak inşa ediyoruz" diye konuştu.

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