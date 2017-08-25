  • BIST 109.816
  • Altın 144,208
  • Dolar 3,4800
  • Euro 4,1079
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Mamak Belediyesi, ilçeyi işveren için de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor

»
Mamak Belediyesi, ilçeyi işveren için de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor
Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere sosyal projelerle de ardı ardına hizmet atağı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçeyi işveren için de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor.

Yeşilbayır’da faaliyete giren Kemer Fırın Pasta ve Cafe’nin açılışını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, açılan her işyerinin ilçeye hareket getirdiğini kaydetti. 

Her yere eşit hizmet götürüyoruz

Mamak’ın her alanda büyüdüğünü kaydeden Akgül, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini ve buna paralel olarak ta işyerlerinin çoğalarak esnafın kazancının arttığını söyledi. Akgül, “İlçemizde böylesine kaliteli işyerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum. Ayrıca birçok kişiye iş istihdamı sağlayacak olan bu işletmelerimizin sahiplerine ve çalışanlarına hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu. Açılışta Akgül’e, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Grup Başkanvekili Faruk Gültekin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım eşlik etti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Siyah kemerde en yüksek puanı aldı14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:05
  • Mamak'ta yeni model hijyenik çöp konteynerleri dağıtılmaya devam ediyor13 Ağustos 2017 Pazar 11:13
  • Başkan Akgül daha iyi hizmet için mahalle muhtarları ile bir araya geldi11 Ağustos 2017 Cuma 10:05
  • Başkan AKGÜL, vatandaşlara Altıağaç-Karaağaç- Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi hakkında bilgi verdi10 Ağustos 2017 Perşembe 11:54
  • Yeni Mamak Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:06
  • Lalahan, Ortaköy, Gökçeyurt’ta aşırı yağışlardan olumsuz olarak etkilenen bölgelerde Mamak Belediyesi çalışmalara başladı07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:06
  • Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı03 Ağustos 2017 Perşembe 10:04
  • Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı devam mahalle camilerinde çalışmalar devam ediyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:03
  • Mamak Belediyesi'nin verdiği ücretsiz kurslar büyük ilgi görüyor01 Ağustos 2017 Salı 12:18
  • Uluslararası Büyük Ankara Festivali için hazırlanan Mamak Kültür Merkezi (MKM) şeklinde tasarlanan dev çadır yoğun ilgi gördü31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim