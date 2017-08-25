Mamak Belediyesi, ilçeyi işveren için de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor

Yeşilbayır’da faaliyete giren Kemer Fırın Pasta ve Cafe’nin açılışını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, açılan her işyerinin ilçeye hareket getirdiğini kaydetti.
Her yere eşit hizmet götürüyoruz
Mamak’ın her alanda büyüdüğünü kaydeden Akgül, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini ve buna paralel olarak ta işyerlerinin çoğalarak esnafın kazancının arttığını söyledi. Akgül, “İlçemizde böylesine kaliteli işyerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum. Ayrıca birçok kişiye iş istihdamı sağlayacak olan bu işletmelerimizin sahiplerine ve çalışanlarına hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu. Açılışta Akgül’e, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Grup Başkanvekili Faruk Gültekin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım eşlik etti.
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