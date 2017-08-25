Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere sosyal projelerle de ardı ardına hizmet atağı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçeyi işveren için de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor.

Yeşilbayır’da faaliyete giren Kemer Fırın Pasta ve Cafe’nin açılışını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, açılan her işyerinin ilçeye hareket getirdiğini kaydetti.

Her yere eşit hizmet götürüyoruz