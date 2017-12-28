Mamak Belediyesi ile kardeş belediye olan Van Çaldıran Belediye Başkanı Tekin Dündar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette yapılan çalışmalar ve yatırımlar konuşuldu. Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bir bütün olduğunu kaydeden Akgül..

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette yapılan çalışmalar ve yatırımlar konuşuldu. Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bir bütün olduğunu kaydeden Akgül, “1200 km mesafesi olan iki şehir arasında kurduğumuz kardeşlik köprüsü sosyal ve kültürel bütün farklılıkları ortadan kaldırıyor” dedi.

İşadamlarının katkısı büyük

Akgül ve Dündar, daha sonra akşam yemeğinde Mamak’ta faaliyet gösteren doğulu işadamları ile bir araya geldi. Türkiye’nin ekonomisinin büyümesinde ve kalkınmasında işadamlarının rolünün büyük olduğunu kaydeden Akgül, “Bu senenin başında Çaldıran ilçemizi ziyaret ettiğimde gördüm ki birçok işadamı yüzünü doğuya dönmüş bulunmakta. Siz işadamlarımıza tavsiyem gidip oraları görmeniz ve oralara da yatırım yapmanızdır” dedi. Toplantıya Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediyesi Başkanvekili Erdal Ak, Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan da katıldı.