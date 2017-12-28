  • BIST 114.480
  • Altın 156,975
  • Dolar 3,7685
  • Euro 4,5043
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 11 °C

Mamak Belediyesi ile kardeş belediye olan Van Çaldıran Belediye Başkanı Tekin Dündar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

»
Mamak Belediyesi ile kardeş belediye olan Van Çaldıran Belediye Başkanı Tekin Dündar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti
Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette yapılan çalışmalar ve yatırımlar konuşuldu. Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bir bütün olduğunu kaydeden Akgül..

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette yapılan çalışmalar ve yatırımlar konuşuldu. Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bir bütün olduğunu kaydeden Akgül, “1200 km mesafesi olan iki şehir arasında kurduğumuz kardeşlik köprüsü sosyal ve kültürel bütün farklılıkları ortadan kaldırıyor” dedi.

İşadamlarının katkısı büyük

Akgül ve Dündar, daha sonra akşam yemeğinde Mamak’ta faaliyet gösteren doğulu işadamları ile bir araya geldi. Türkiye’nin ekonomisinin büyümesinde ve kalkınmasında işadamlarının rolünün büyük olduğunu kaydeden Akgül, “Bu senenin başında Çaldıran ilçemizi ziyaret ettiğimde gördüm ki birçok işadamı yüzünü doğuya dönmüş bulunmakta. Siz işadamlarımıza tavsiyem gidip oraları görmeniz ve oralara da yatırım yapmanızdır” dedi. Toplantıya Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediyesi Başkanvekili Erdal Ak, Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan da katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü maçından 64-67’lik skorla galip ayrıldı18 Aralık 2017 Pazartesi 11:54
  • Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu18 Aralık 2017 Pazartesi 10:21
  • Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi 9 yılda 6511 iskan ve 6042 yapı ruhsatı verdi14 Aralık 2017 Perşembe 10:36
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantıları kapsamında zabıta müdürlüğü personeliyle bir araya geldi14 Aralık 2017 Perşembe 10:30
  • Hz Mevlana, vefatının 744'üncü yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde programında anıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
  • Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı ve yönetimi Başkan Akgül'ü ziyaret etti12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Büyük Kayaş Aile Merkezi açılışa hazır12 Aralık 2017 Salı 10:01
  • Akdere mahalle muhtarı, temsilcisi ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti11 Aralık 2017 Pazartesi 10:52
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor 82-7611 Aralık 2017 Pazartesi 10:18
  • ASİLGENÇ Dernek Başkanı Erdal Kiraz ve yönetim heyeti Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti08 Aralık 2017 Cuma 11:07
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim