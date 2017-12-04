Mamak Belediyesi Kent Tiyatro “Çocuklara Masallar” adlı oyunu sergiledi

Mamak Kültür Merkezi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen bu özel gösterime, ilçeye bağlı 4 okuldan öğrenciler katıldı. Yoğun katılımın olduğu tiyatro gösterisinde öğrencilerde aktif rol alma şansı yakaladı.
Kent tiyatrosu deneyim kazandırıyor
Tiyatromuzun en güzel eserlerini büyük bir başarıyla sahneleyen Mamak Belediyesi Kent Tiyatro’sunun bu güne kadar binlerce Mamaklıya önemli bir kültür hizmeti gerçekleştirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Oyuncularımız çocukları hem eğlendiriyor hem de sahneye çıkararak güzel bir deneyim kazandırıyor. Kent Tiyatrosu’na özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Hem büyüklere hem de çocuklara hitap eden oyun Aralık sonuna kadar her hafta sonu Cumartesi günleri saat: 15.00’te Mamak Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
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