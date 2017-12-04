Mamak Belediyesi Kent Tiyatro “Çocuklara Masallar” adlı oyunu sergiledi

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan, meddah eşliğinde Keloğlan, Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve ninelerimizin anlattığı masallardan kolaj çalışması yapıldığı “Çocuklara Masallar” perde dedi.

Mamak Kültür Merkezi , Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen bu özel gösterime, ilçeye bağlı 4 okuldan öğrenciler katıldı. Yoğun katılımın olduğu tiyatro gösterisinde öğrencilerde aktif rol alma şansı yakaladı.

Kent tiyatrosu deneyim kazandırıyor