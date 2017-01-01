  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu 2016’yı Çiçekler Solmasın adlı sosyal mesajlar içeren oyunuyla noktaladı

»
Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu 2016’yı Çiçekler Solmasın adlı sosyal mesajlar içeren oyunuyla noktaladı
Kent Tiyatrosu uyuşturucuya karşı sahnelenen ve sosyal içerikli bilinçlendirici mesajlarıyla dikkat çeken ‘Çiçekler Solmasın’ adlı oyunu yıl içerisinde birçok kez sahneledi.

Uyuşturucunun kölesi olma hayatının efendisi ol’ temasıyla işlediği Çiçekler Solmasın adlı oyun bir erkek bir kadın iki genç üzerinden uyuşturucu bağımlılığını işliyor. Gerçek hayattan kesitler içeren oyun uyuşturucunun bireyler ve aileler üzerindeki yıkımı gözler önüne seriyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimiz dolayısıyla geleceğimiz için en büyük tehlikelerden birisidir uyuşturucu. Günümüzde maalesef kullanımı çok küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucuya karşı her platformda mücadele edilmeli. Hem aileler, hem gençler en doğru şekilde bilinçlendirilmeli” dedi. Her cumartesi Mamak Kültür Merkezi’nde sahne alan Kent Tiyatrosu binlerce kişiyi Türk tiyatrosunun birbirinden güzel eserleriyle tamamen ücretsiz olarak buluşturdu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DUAYENLER VE YENİ İSİMLER BİR KEZ DAHA SALON’DA BULUŞUYOR26 Aralık 2016 Pazartesi 16:46
  • Kazakistan'da Türk Filmlerine Büyük İlgi23 Aralık 2016 Cuma 12:30
  • FINDIKKIRAN OPERA SAHNESİ’NDE22 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • Keçiören'de “Türk Dünyasının Ortak Dili Türküler” konseri düzenlendi22 Aralık 2016 Perşembe 14:57
  • Miras'ın Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin yorumlandığı konseri Yenimahalle'de beğeni topladı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:57
  • Mevlana’nın çağları aşarak günümüze gelen hoşgörü mesajları bir kez daha Mamak’tan duyulacak21 Aralık 2016 Çarşamba 13:55
  • Necip Fazıl Sahnesi’nde ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan konser gönülleri fethetti20 Aralık 2016 Salı 11:46
  • Sihirli Flüt ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer’in “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı festivali muhteşem bir final yaptı20 Aralık 2016 Salı 11:28
  • İstanbul Devlet Tiyatrosu 20-25 Aralık haftasında 6 yetişkin oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor19 Aralık 2016 Pazartesi 18:04
  • UMUTSUZ AŞK OPERA SAHNESİ’NDE19 Aralık 2016 Pazartesi 17:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim