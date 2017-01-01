Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu 2016’yı Çiçekler Solmasın adlı sosyal mesajlar içeren oyunuyla noktaladı

Kent Tiyatrosu uyuşturucuya karşı sahnelenen ve sosyal içerikli bilinçlendirici mesajlarıyla dikkat çeken ‘Çiçekler Solmasın’ adlı oyunu yıl içerisinde birçok kez sahneledi.

Uyuşturucunun kölesi olma hayatının efendisi ol’ temasıyla işlediği Çiçekler Solmasın adlı oyun bir erkek bir kadın iki genç üzerinden uyuşturucu bağımlılığını işliyor. Gerçek hayattan kesitler içeren oyun uyuşturucunun bireyler ve aileler üzerindeki yıkımı gözler önüne seriyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimiz dolayısıyla geleceğimiz için en büyük tehlikelerden birisidir uyuşturucu. Günümüzde maalesef kullanımı çok küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucuya karşı her platformda mücadele edilmeli. Hem aileler, hem gençler en doğru şekilde bilinçlendirilmeli” dedi. Her cumartesi Mamak Kültür Merkezi’nde sahne alan Kent Tiyatrosu binlerce kişiyi Türk tiyatrosunun birbirinden güzel eserleriyle tamamen ücretsiz olarak buluşturdu.