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Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2018 yılına Pinti Hamit tiyatrosu oyunu ile merhaba dedi

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Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2018 yılına Pinti Hamit tiyatrosu oyunu ile merhaba dedi
Moliere’in Cimri adlı oyunundan uyarlanan ve Geleneksel Türk Tiyatrosu ile harmanlanan Pinti Hamit izleyenleri kahkahalara boğdu.

Parayı yaşamda tek amaç olarak gören ve insani değerlerden üstün tutan Pinti Hamit’in hikayesini komedi türünde ele alan 2 perdelik oyun,

Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Salonu’nda Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilendi. 20 kişilik ekiple sahnelenen oyunu çok sayıda izleyici takip etti. 

Ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyoruz

Mamak Kültür Merkezi’nde her cumartesi kent tiyatrosunun birbirinden güzel oyunları sahnelediğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “2018 yılına dünyaca ünlü yazar Moliere oyunundan uyarlanan Pinti Hamit adlı oyun ile başladık. Gerek dünyada gerekse ülkemizde tanınmış eseleri her yıl olduğu gibi bu yılda Muhsin Ertuğrul Salonu’muzda tiyatro severlerle tamamen ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

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