Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu “Ah Şu Gençler” adlı oyunu seyircilerle buluşturdu

8-10 yaş arasına hitap eden komedi türündeki oyun gençlerin ebeveynleri ile olan problemleri ve teknolojik gelişmelerin getirdiği anlaşmazlıkları ele alıyor. Ayrıca bu yılın son oyununda anne-oğul, baba-kız aynı sahnede aynı heyecanı paylaştı.

Sanatın tüm güzellikleri MKM’de

Toplumun her kesiminden tiyatro kurslarına büyük ilgi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül , ”Kent Tiyatrosu’nda eğitim gören kursiyerlerimizin hazırladığı oyunlar çok geniş seyirci kitlelerine sunularak, beğeniyle izlenildi. Yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarımız bizleri bekliyor olacak. Sanatın tüm güzelliklerini Mamak Kültür Merkezi’mizde icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro da bu güzelliklerden birisi” dedi.

Karşımda olunca kendime olan güvenim artıyor

Babası Suat Göcen ile aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan Ecem Göcen, “İnsanın babasına karşı oynaması tarifi edilir bir duygu değil. Ama o karşımda olunca kendime olan güvenim daha da artıyor” dedi. MKM ’de verilen tiyatro kursuna bu yıl oğlu ile başladığını söyleyen Ulvin Gökçen sezonun son oyununda oğlumla aynı sahneyi paylaştım. Hem gururluyum hem de oğlumla aynı sahnede olmanın heyecanını yaşadım dedi. 35 kişilik kursiyerlerden oluşan oyuncu kadrosu ile sahnelenen bu özel oyun seyircilerden büyük beğeni topladı.

Birbirinden yetenekli oyuncularımız var