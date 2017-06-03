  • BIST 98.868
  • Altın 144,278
  • Dolar 3,5090
  • Euro 3,9539
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu “Ah Şu Gençler” adlı oyunu seyircilerle buluşturdu

»
Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu “Ah Şu Gençler” adlı oyunu seyircilerle buluşturdu
8-10 yaş arasına hitap eden komedi türündeki oyun gençlerin ebeveynleri ile olan problemleri ve teknolojik gelişmelerin getirdiği anlaşmazlıkları ele alıyor. Ayrıca bu yılın son oyununda anne-oğul, baba-kız aynı sahnede aynı heyecanı paylaştı.

Sanatın tüm güzellikleri MKM’de

Toplumun her kesiminden tiyatro kurslarına büyük ilgi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Kent Tiyatrosu’nda eğitim gören kursiyerlerimizin hazırladığı oyunlar çok geniş seyirci kitlelerine sunularak, beğeniyle izlenildi. Yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarımız bizleri bekliyor olacak. Sanatın tüm güzelliklerini Mamak Kültür Merkezi’mizde icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro da bu güzelliklerden birisi” dedi.

 

Karşımda olunca kendime olan güvenim artıyor

Babası Suat Göcen ile aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan Ecem Göcen, “İnsanın babasına karşı oynaması tarifi edilir bir duygu değil. Ama o karşımda olunca kendime olan güvenim daha da artıyor” dedi. MKM’de verilen tiyatro kursuna bu yıl oğlu ile başladığını söyleyen  Ulvin Gökçen sezonun son oyununda oğlumla aynı sahneyi paylaştım. Hem gururluyum hem de oğlumla aynı sahnede olmanın heyecanını yaşadım dedi. 35 kişilik kursiyerlerden oluşan oyuncu kadrosu ile sahnelenen bu özel oyun seyircilerden büyük beğeni topladı.

 

Birbirinden yetenekli oyuncularımız var

Kent Tiyatrosu Yönetmeni Kenan Olpak, “Tiyatro kurslarında eğitim gören birbirinden yetenekli oyuncularımız var. Amacımız kültür ve sanat faaliyetimizi en güzel şekilde yapmak ve seyircilerimize en güzel oyunları izletmek” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Nazım Hikmet’in 54. Ölüm yıl dönümünde Yaşamaya Dair 2002-2017 etkinliğini düzenleyecek30 Mayıs 2017 Salı 11:55
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Söze Dökülen Desenler” isimli tezhip sergisinin açılışını yaptı29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:47
  • 2013 yılında hizmete giren Seğmenler Aile Merkezi, kursiyerlerinin yıl sonu sergisine ev sahipliği yaptı29 Mayıs 2017 Pazartesi 09:59
  • Mamak Kültür Merkezi’nde 2 yıllık eğitimin ardından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kursiyerleri mezun oldu28 Mayıs 2017 Pazar 10:31
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Çayırhan Kültür Merkezi'ni tamamladı27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:01
  • Tunuslu protest besteci, gitarist ve solist Emel Mathlouthi yeni albümü “Ensen”in Türkiye Prömiyeri için ilk kez Ankara’da26 Mayıs 2017 Cuma 17:02
  • LÖSEV – Kent – LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde Cazın genç ustası Karsu DÖNMEZ’in muhteşem bir konser düzenledi26 Mayıs 2017 Cuma 16:56
  • Keçiörenliler Derneği birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği bir Türk Sanat Müziği konseri verdi25 Mayıs 2017 Perşembe 12:39
  • Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çocuklardan renkli gösteri25 Mayıs 2017 Perşembe 12:14
  • ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU25 Mayıs 2017 Perşembe 12:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim