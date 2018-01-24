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Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yarıyıl tatiline giren öğrenciler için bol eğlenceli ve öğretici oyun olan Çocuklara Masallar’ı sahneleyecek

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Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yarıyıl tatiline giren öğrenciler için bol eğlenceli ve öğretici oyun olan Çocuklara Masallar’ı sahneleyecek
Meddah eşliğinde, Keloğlan, Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve ninelerimizin anlattığı masallardan kolaj çalışmasının yapıldığı oyun, tatil boyunca her cumartesi saat 15.00’te Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ücretsiz olarak sergilenecek.

Farklı bir deneyim yaşayacak olan çocuklar, sahnede masal kahramanlarından birini doğaçlama olarak canlandırabilecek.

 

Oyuna dahil olacaklar

Yarıyıl tatile giren öğrencilere tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir program hazırlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Oyuncularımız çocukları hem eğlendirecek hem de onları sahneye çıkartarak güzel bir deneyim kazandıracak” dedi.

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