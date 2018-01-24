Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yarıyıl tatiline giren öğrenciler için bol eğlenceli ve öğretici oyun olan Çocuklara Masallar’ı sahneleyecek

Farklı bir deneyim yaşayacak olan çocuklar, sahnede masal kahramanlarından birini doğaçlama olarak canlandırabilecek.
Oyuna dahil olacaklar
Yarıyıl tatile giren öğrencilere tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir program hazırlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Oyuncularımız çocukları hem eğlendirecek hem de onları sahneye çıkartarak güzel bir deneyim kazandıracak” dedi.
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