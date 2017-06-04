Mamak Belediyesi “Mahallede İftar Var” etkinliği tüm hızıyla sürüyor

Ramazan-ı Şerif tüm güzelliği ve bereketiyle devam ederken, Mamak Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Mahallede İftar Var” etkinliği de tüm hızıyla sürüyor.

Her gün ayrı bir mahallede binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Mahallede İftar Var programı bu kez Yeşilbayır Mahallesi’nde düzenlendi.

5 bin kişilik dev iftar

Yaşlısı genci, kadını erkeği 5 bin kişinin aynı masada buluştuğu mahalle iftarında konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz iftar programlarında sofralarda sadece yemekler değil muhabbet paylaşılıyor” dedi. İftar buluşmalarında birbirini tanımayan insanların kaynaştığını da belirten Akgül, “Birlik ve beraberlik sofraları Mamak’ta kuruluyor. Bu muhteşem tablo her daim devam etsin” diye konuştu.

Çocuklar da unutulmadı

Unutulmaya yüz tutmuş ramazan geleneklerinin, gelecek nesillere aktarılması için iftar sonrası, miniklere Hacivat- Karagöz, Orta oyunu gibi birçok gösteri sergilendi. Bu güzel gösterilerin dışında çocuklara çeşitli ikramlarda yapıldı. Binlerce kişinin aynı masada buluştuğu mahalle iftarına; Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün yanı sıra, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.