Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2018 model 6 araç tahsis etti

Mamak Belediyesi, vatandaşların huzuru, güvenliği ve daha hızlı hizmet almasını sağlamak adına Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2018 model altı araç tahsis etti.

Araç teslim törenine, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu ve emniyet mensupları katıldı. İlçede resmi kurumlar arası diyalog ve desteğin çok iyi seviyede olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Başkan Akgül’e emniyet müdürlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İşbirliği içerisindeyiz Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli kahraman polislerimize, vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet vermesine katkı sağlamaları adına araç tahsisinde bulunduk” dedi. Mamak Belediyesi olarak, vatandaşa hizmet eden tüm kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Devletin birinci görevi, asayiş ve güvenliği sağlamak. Bizlerde gece gündüz demeden ilçemizin güvenliğini sağlamak için çalışan'nde görevli kahraman polislerimize, vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet vermesine katkı sağlamaları adına araç tahsisinde bulunduk” dedi.