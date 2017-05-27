Mamak Belediyesi Mobil Anaokulu öğrencileri mezun oldular

160 öğrencinin mezun olduğu anaokulu öğrencilerine diplomalarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül verdi.
Eğitim miniklerin ayağına gidiyor
Dezavantajlı bölgeler için hazırlanan mobil anaokulu projesinden bu yıl 160 öğrencinin mezun olduğunu dile getiren Akgül; “Okul öncesi eğitim son derece önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimiz için mobil anaokulu eğitimi ayaklarına götürüyor. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatı boyunca başarılar diliyorum” dedi.
Hem eğlence hem eğitim ulaştırıyor
Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çeşitli imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitime katılamayan, 3-6 yaş gurubu minikleri için özel olarak tasarladığı otobüs miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıyor. Tam bir anasınıfı şeklinde dizayn edilen mobil anaokulu içerisinde eğitim araç gereçleri, öğretici oyuncaklar ve birçok materyal bulunuyor. Haftanın 5 günü 8 mahalleye giden mobil anaokulundan bu yıl 200 minik faydalandı.
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