Mamak Belediyesi Mobil Anaokulu öğrencileri mezun oldular

Alternatif eğitim projeleriyle adından söz ettiren Mamak Belediyesi’nin mobil anaokulu öğrencileri diplomalarını aldı.

160 öğrencinin mezun olduğu anaokulu öğrencilerine diplomalarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül verdi.

Eğitim miniklerin ayağına gidiyor

Dezavantajlı bölgeler için hazırlanan mobil anaokulu projesinden bu yıl 160 öğrencinin mezun olduğunu dile getiren Akgül; “Okul öncesi eğitim son derece önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimiz için mobil anaokulu eğitimi ayaklarına götürüyor. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatı boyunca başarılar diliyorum” dedi.

Hem eğlence hem eğitim ulaştırıyor