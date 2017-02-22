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Mamak Belediyesi personeli sigarayla daha etkin şekilde mücadele edecek

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Mamak Belediyesi personeli sigarayla daha etkin şekilde mücadele edecek
​4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunla ilgili eğitim alan Mamak Belediyesi personeli, kanunu artık belediye hizmet binalarında çok daha bilinçli olarak uygulayacak.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Şube Müdürü Mümtaz Yavuz tarafından gerçekleştirilen eğitime 55 personel katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren eğitimde ilgili kanunun kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama usul ve esasları üzerine detaylı bir eğitim verildi. Personelin ilgili kanun hakkındaki sorularını da yanıtlayan Şube Müdürü Mümtaz Yavuz, “Sigara kullanımının daha az seviyeye indirilmesi, sigara dumanının içmeyen vatandaşları daha az etkilemesi için kurumlar üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek zorunda. Bizlerde kurumlarda bu tür eğitimlerle yönetici ve personeli bilinçlendiriyoruz” dedi.

 

Tesis sorumluları katıldı

Sigara yasağının Belediye ve bağlı hizmet birimlerinde sıkı sıkıya uygulandığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Temel amaç vatandaşımızın sağlığını korumak” dedi. Eğitime Mamak Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren sosyal ve kültürel tesislerin sorumluları, ilgili birim müdürleri ve personel katıldı. 

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