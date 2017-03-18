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Mamak Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla özel bir programa imza attı

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Mamak Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla özel bir programa imza attı
Programda bir konuşma yapan Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Millet olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir zamandayız” dedi.

Mamak Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla özel bir programa imza attı. Saimekadın’dan kortej eşliğinde yürüyüşle başlayan program daha sonra Mamak Caddesi, eski pazar alanında kurulan dev platoda devam etti. Kurulan 5000 m²’lik dev platoda Mamak Belediyesi Kent Tiyatro oyuncuları ve Mamak’ta eğitim gören öğrencilerden oluşan 250 kişilik dev bir kadro Çanakkale Zaferi’ni adeta yeniden canlandırdı. Haftalar öncesinden başlayan yoğun hazırlıklarla tamamlanan platoda Kınalı Hasan’ın cepheye gidişi, karargahda savaş hazırlıkları, Nusret Mayın Gemisi’nin deniz savaşı, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş ve taarruz sahnelendi. Dekor ve kostümlerle Çanakkale savaşının en şiddetli yaşandığı mevzi ve siperleri ilçede inşa eden belediye, seyircileri 102 yıl öncesine götürdü.

 

Soğuğa rağmen geniş çaplı katılım

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan programa Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Çanakkale ruhunu unutturmayacağız

Programda bir konuşma yapan Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Millet olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir zamandayız” dedi. Seyit Onbaşı’nın kahramanlığından Anzak gemilerine kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünyanın birçok yerinden en modern silahlarla, en modern ordularla hücum ettiler. Ecdadımız tüm zorluklara rağmen Çanakkale’nin geçilmez olduğunu gösterdi. Bizler gelecek nesillere bu mücadeleyi, Çanakkale ruhunu asla unutturmayacağız. Mücadelemiz tıpkı o gün olduğu gibi bu günde devam ediyor. Kendimizi hayatın her alanında eğitimde, kültürde, sanatta, sporda geliştirmek zorundayız” dedi.

 

Gelecek nesiller bu ruhu öğreniyor

Programda bir konuşma yapan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bu gün bu topraklarda bağımsızca yaşayabiliyorsak bunda en önemli paylardan biri Çanakkale Zaferidir” dedi. Çanakkale Zaferi’nin önemine değinen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, “Başkanımıza böyle kapsamlı bir program hazırladığı ve Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara en güzel şekilde aşıladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

 

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

Programda Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü konulu resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi.

 

Plato hafta sonu da ziyaret edilebilecek

Protokol üyeleri platoda hazırlanan sahra hastanesi, müstahkem mevki karargahı, mevzi ve siperleri vatandaşlarla birlikte gezi. Kostüm ve dekorlarıyla son derece profesyonel şekilde hazırlanan Çanakkale Platosu hafta sonu açık kalacak ve Çanakkale gösterisi saat 14:00’da sahnelenecek. 

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