Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu 9. kemer sınavını başarıyla tamamladı

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan sınavda 63 öğrenci bir üst kemere geçmek ter döktü. Aynı zamanda Türkiye’nin en iyi Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Beledeyise Sayokan Topluluğu 310 aktif sporcusu bulunuyor.

Topluluk düzenli olarak 4 ayda bir kemer sınavı düzenliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a Mamaklı gençlerin de ilgisi büyük. Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından birisine sahibiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın hem sporla uğraşması hem de kendi kültürel değerlerimizi öğrenmesini istiyoruz” dedi.

63 alp ve almila kemer sınavına girdi

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu eğitmeni Tayangu Murat Çekiç sınav öncesi yaptığı konuşmada: “Bu gün 63 sporcu kemer sınavına katılarak ve bir üst kemer için yarışacak. 31 alp mavi kemer, 10 kişi sarı kemer, 6 kişide kırmızı kemer, 5 kişi dört renkli kemer, 10 kişi siyah kemer kür-1, 1 kişi siyah kemer kür-2 sınavına katılacak. Mamak’ta her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akgül’e de teşekkür etmek istiyorum. 9. Kemer sınavımızda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Alpler ve almilalar yetenekleriyle göz doldurdu

Sınava katılan alpler bir üst kemere geçmek, yüksek puan almak için kıyasıya mücadele etti. Kemer sınavında alp ve almilaların yaptığı toplu gösteriler de gelen çok sayıda izleyici tarafından beğeniyle izlendi.