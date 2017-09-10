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Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, gündelik hayatın savunma sanatı “Basagar” eğitimi vermeye başladı

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Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, gündelik hayatın savunma sanatı “Basagar” eğitimi vermeye başladı
Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, savunma sanatının inceliklerini öğretirken bir yanda da gündelik hayatta..

Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, savunma sanatının inceliklerini öğretirken bir yanda da gündelik hayatta orta yaş ve üzeri insanların dış dünyada (sokakta) kendilerine karşı gelebilecek her türlü  saldırılara karşı (bıçak, sopa, silah, levye,kazma,kürek vb.) kendilerini savunabilecek Basagar Alplik  eğitimi vermeye devam ediyor. 108 saatlik eğitim sonunda tamamlanan Basagar Alplik dersleri, özellikle kadınların kapkaç gibi vakalarda kendilerini, karşı tarafa zarar vermeden koruyabilmesini amaçlıyor.

 

Kültürümüzün değerlerini genç kuşaklara aktarıyoruz

Uzakdoğu sporlarından farklı olarak estetik için değil, insanların kendilerini savunması için geliştirilen Sayokan sporuna Mamak’ta her geçen gün ilginin artığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül “Sayokan sporu kendi kültürümüzden çıkmış, kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş bir spor. Biz bu sporla birlikte kendi kültürümüzün değerlerini de genç kuşaklara aktarıyoruz” dedi.

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