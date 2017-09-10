Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, gündelik hayatın savunma sanatı “Basagar” eğitimi vermeye başladı

Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, savunma sanatının inceliklerini öğretirken bir yanda da gündelik hayatta..

Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu , savunma sanatının inceliklerini öğretirken bir yanda da gündelik hayatta orta yaş ve üzeri insanların dış dünyada (sokakta) kendilerine karşı gelebilecek her türlü saldırılara karşı (bıçak, sopa, silah, levye,kazma,kürek vb.) kendilerini savunabilecek Basagar Alplik eğitimi vermeye devam ediyor. 108 saatlik eğitim sonunda tamamlanan Basagar Alplik dersleri, özellikle kadınların kapkaç gibi vakalarda kendilerini, karşı tarafa zarar vermeden koruyabilmesini amaçlıyor.

Kültürümüzün değerlerini genç kuşaklara aktarıyoruz