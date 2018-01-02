Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Sporcuları, 12. kemer sınavında bir üst kemere geçmek ter döktü

Toplam72 sporcunun katıldığı kemer atlama sınavında sporcuların aileleri ise tribünden destek oldu.
Kültürel değerlerimizi öğreniyorlar
Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a Mamaklı gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından birisine sahibiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın hem sporla uğraşması hem de kendi kültürel değerlerimizi öğrenmesini istiyoruz” dedi.
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