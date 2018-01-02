Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Sporcuları, 12. kemer sınavında bir üst kemere geçmek ter döktü

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan sınavda,33 kişi mavi kemere, 22 kişi sarı kemere, 11 kişi kırmızı kemere, 4 kişi 4 renkli kemere, 1 kişi kür, 1 kişi küre kür 3'e yükselmek için kıyasıya yarıştı.

Toplam72 sporcunun katıldığı kemer atlama sınavında sporcuların aileleri ise tribünden destek oldu.

Kültürel değerlerimizi öğreniyorlar