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Mamak Belediyesi Şehir Stadı bu günlerde kıran kırana geçen futbol müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

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Mamak Belediyesi Şehir Stadı bu günlerde kıran kırana geçen futbol müsabakalarına ev sahipliği yapıyor
Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası futbol turnuvaları başladı.

1 Mart itibariyle başlayan okullar arası futbol turnuvaları 22 Mayıs’a kadar devam edecek. Hafta içi her gün 10:00 ile 13:00 arası yapılacak futbol karşılaşmalarına Mamak’tan 56 okuldan gelen takımlar katılıyor. Ortaöğretim ve liseler arasında 99 müsabakanın oynanacağı turnuvada kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yahya Ocaklı, “Gerek bu turnuvada gerekse diğer spor organizasyonlarındaki katkılarından dolayı Mamak Belediyesine ve Başkanımız Mesut Akgül’e teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi bu spor müsabakalarıyla birlikte spora yönlendirmek ve teşvik etmek istiyoruz” dedi. 

Başarılar diliyorum

Düzenlenen futbol turnuvası için tüm takımlara başarılar dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tüm takımların bu turnuvayı centilmence tamamlayacağına ve sonuçta dostluğun kazanacağına inancım tam. Tüm öğrencilerimize futbol müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi. 

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