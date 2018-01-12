Mamak Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, vatandaşlar 120 saat sürecek ücretsiz işaret dili kursu ile bir engeli daha aşıyor

Bay bayan herkesin faydalanabildiği eğitimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak olan kursiyerler, herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeğiyle işaretlerle iletişimi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor.
İletişim kurmak kolaylaşıyor
İşitme engelli bireylerin çevresiyle iletişim kurmada yaşadığı sıkıntıyı bir nebzede olsa azaltabilmek için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sokakta, günlük hayatında derdini anlatmakta, isteklerini dile getirmekte zorluk çeken işitme engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Onun için ilçemizde bir engeli daha ortadan kaldırarak bu kursu açtık. Bir işitme engelli arkadaşımızın karşısında onu anlayan birilerinin olması mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.
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