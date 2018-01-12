Mamak Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, vatandaşlar 120 saat sürecek ücretsiz işaret dili kursu ile bir engeli daha aşıyor

Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 2 ay sürecek kurslar kapsamında kursiyerler haftanın 3 günü eğitim alacak.

Bay bayan herkesin faydalanabildiği eğitimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak olan kursiyerler, herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeğiyle işaretlerle iletişimi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor.

İletişim kurmak kolaylaşıyor