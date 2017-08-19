Mamak Belediyesi tarafından kurulan Yeni Mamak Basketbol Takımı bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde ter dökecek

Tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla kurulan takımın teknik heyeti ve sporcuları basın karşısına geçti.

Baş Antrenörlüğe Murat Dikmen'in, menajerliğe Yunus Emre Yalnızyiğit'in, asistan koçluğa Emre Karanaz ve Nehir Berk'in, kondisyonerliğe Onur Sevinç'in geldiği Yeni Mamak Basketbol Takımı ’nın lansman toplantısı Lale Restauran’ta gerçekleşti. Tesisleşme ve finansal kaynaklar sayesinde bir alt lig yerine TB2L ’den başlayacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Sportif yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunun göstergesi bölgesel lig yerine bir üst ligden başlayacak olmamız” dedi.

Sporun alt kimliği tesisleşme

Göreve geldiklerinden bu zamana Mamak tarihinde görülmemiş spor yatırımları yaptıklarını kaydeden Akgül, “Biliyoruz ki sporun alt kimliği tesisleşme. Geri kalanı ise, disiplinli çalışma ve takım içerisinde kardeşlik duygusu, sonrasında başarı beraberinde geliyor. Yeni sezon için teknik kadromuza ve sporcularımıza sonuna kadar güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Altyapı tüm hızıyla devam ediyor

Basketbol takımının altyapı çalışmalarının da bütün hızıyla devam ettiğinin altını çizen Akgül, “5 alt kategoride toplamda 410 sporcumuz faaliyet gösteriyor. Amacımız geleceğin dev adamlarını Mamak’ta yetiştirmek ve ilçemizde yaşayan bütün gençlerimizi spora kazandırmak” dedi.

Kaliteli ve nitelikli transferler yaptık

Bu sezon en büyük hedeflerinin TB1L’e çıkmak olduğunu belirten Baş Antrenör Murat Dikmen,“Bu konuda kaliteli ve nitelikli transferler yaptık. Bu transferle neticesinde belediyemiz tesis konusunda çok iyi bir organizasyon gerçekleştirdiği için başarının ilk basamağı zaten oluşmuş durumda. Spor konusunda ne kadar olanağa sahipseniz geleceğe dair hedefleriniz o kadar net oluyor. Bu açıdan bize her türlü desteği veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e takımımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı sonrası Akgül’e günün anısına tüm takım oyuncularının ve teknik heyetin imzaladığı forma hediye edildi.

Tek düşüncemiz başarı

Takımı oluştururken tek düşüncelerinin başarıya ulaşacak bir takım oluşturmak olduğunu kaydeden Akgül, “Bu süreci iyi götürebileceğimiz takım arkadaşlarımızla anlaştık. Türkiye’nin birçok takımında ter akıtan başarılı oyuncuları kadromuza kattık” dedi.

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