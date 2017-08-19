  • BIST 107.202
  • Altın 145,263
  • Dolar 3,5161
  • Euro 4,1312
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C

Mamak Belediyesi tarafından kurulan Yeni Mamak Basketbol Takımı bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde ter dökecek

»
Mamak Belediyesi tarafından kurulan Yeni Mamak Basketbol Takımı bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde ter dökecek
Tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla kurulan takımın teknik heyeti ve sporcuları basın karşısına geçti.

Baş Antrenörlüğe Murat Dikmen'in, menajerliğe Yunus Emre Yalnızyiğit'in, asistan koçluğa Emre Karanaz ve Nehir Berk'in, kondisyonerliğe Onur Sevinç'in geldiği Yeni Mamak Basketbol Takımı’nın lansman toplantısı Lale Restauran’ta gerçekleşti. Tesisleşme ve finansal kaynaklar sayesinde bir alt lig yerine TB2L’den başlayacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Sportif yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunun göstergesi bölgesel lig yerine bir üst ligden başlayacak olmamız” dedi. 

Sporun alt kimliği tesisleşme

Göreve geldiklerinden bu zamana Mamak tarihinde görülmemiş spor yatırımları yaptıklarını kaydeden Akgül, “Biliyoruz ki sporun alt kimliği tesisleşme. Geri kalanı ise, disiplinli çalışma ve takım içerisinde kardeşlik duygusu, sonrasında başarı beraberinde geliyor. Yeni sezon için teknik kadromuza ve sporcularımıza sonuna kadar güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi. 

Altyapı tüm hızıyla devam ediyor

Basketbol takımının altyapı çalışmalarının da bütün hızıyla devam ettiğinin altını çizen Akgül, “5 alt kategoride toplamda 410 sporcumuz faaliyet gösteriyor. Amacımız geleceğin dev adamlarını Mamak’ta yetiştirmek ve ilçemizde yaşayan bütün gençlerimizi spora kazandırmak” dedi. 

Kaliteli ve nitelikli transferler yaptık

Bu sezon en büyük hedeflerinin TB1L’e çıkmak olduğunu belirten Baş Antrenör Murat Dikmen,“Bu konuda kaliteli ve nitelikli transferler yaptık. Bu transferle neticesinde belediyemiz tesis konusunda çok iyi bir organizasyon gerçekleştirdiği için başarının ilk basamağı zaten oluşmuş durumda. Spor konusunda ne kadar olanağa sahipseniz geleceğe dair hedefleriniz o kadar net oluyor. Bu açıdan bize her türlü desteği veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e takımımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı sonrası Akgül’e günün anısına tüm takım oyuncularının ve teknik heyetin imzaladığı forma hediye edildi. 

Tek düşüncemiz başarı

Takımı oluştururken tek düşüncelerinin başarıya ulaşacak bir takım oluşturmak olduğunu kaydeden Akgül, “Bu süreci iyi götürebileceğimiz takım arkadaşlarımızla anlaştık. Türkiye’nin birçok takımında ter akıtan başarılı oyuncuları kadromuza kattık” dedi.

Boluspor’dan Volkan İncekara

Maliye Milli Piyango’dan Yiğit Bektaş

Bilecik Belediyesi’nden Burak Sarı

Karesispor’dan Berkay Gülek

Aydın Efespor’dan Sinan Eid

Artvin Belediyesi’nden Yiğit Mirza

Antalyaspor’dan Umur Peten

Çankırı Belediyesi’nden Yunus Emre Temizer

Gelişim Koleji’nden Sercan Tülek

TED Kolejlilerden Yiğit Şilto

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Onur Cumhur Aksoy

Muğla Ormanspor’dan Kaan Göğüş

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkan Akgül daha iyi hizmet için mahalle muhtarları ile bir araya geldi11 Ağustos 2017 Cuma 10:05
  • Başkan AKGÜL, vatandaşlara Altıağaç-Karaağaç- Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi hakkında bilgi verdi10 Ağustos 2017 Perşembe 11:54
  • Yeni Mamak Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:06
  • Lalahan, Ortaköy, Gökçeyurt’ta aşırı yağışlardan olumsuz olarak etkilenen bölgelerde Mamak Belediyesi çalışmalara başladı07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:06
  • Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı03 Ağustos 2017 Perşembe 10:04
  • Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı devam mahalle camilerinde çalışmalar devam ediyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:03
  • Mamak Belediyesi'nin verdiği ücretsiz kurslar büyük ilgi görüyor01 Ağustos 2017 Salı 12:18
  • Uluslararası Büyük Ankara Festivali için hazırlanan Mamak Kültür Merkezi (MKM) şeklinde tasarlanan dev çadır yoğun ilgi gördü31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33
  • Mamak Belediyesi'nde staj yapan üniversite öğrencilerine "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda eğitim verildi29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:44
  • Mamak Belediyesinin uyguladığı ‘Mamak’a Hoş Geldin Bebek’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor28 Temmuz 2017 Cuma 09:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim