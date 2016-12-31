Mamak Belediyesi tarafından temeli geçtiğimiz aylarda atılan Ekin Mahallesi Aile Merkezi hızla tamamlanıyor

Yapımı yüzde 45 seviyesinde tamamlanan Ekin Mahallesi Aile Merkezi 2 bin 250 metrekarelik kapalı alana sahip ve 3 kattan oluşuyor.

Mahalle sakinleri arasında da büyük bir mutlulukla karşılanan proje son derece kapsamlı olarak düşünüldü. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimize olan talep her geçen gün artıyor. Kadınlara yönelik birçok programın gerçekleştirildiği aile merkezlerimize yenilerini ekleyerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Ekin Mahallesi sakinlerinden bu yönde gelen talepler doğrultusunda temelini geçtiğimiz aylarda attığımız aile merkezini en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

Mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacak

Ekin Mahallesi Aile Merkezi’nin her katında farklı bir etkinlik alanı bulunacak. Merkezin ilk katında biçki dikiş odası, el sanatları merkezi, bilgisayar odası ile spor salonu, soyunma odaları ve duşların yer alması planlanırken, ikinci kat dersliklere ayrılmış durumda. Aile merkezinin çatı katında ise 60 kişilik seminer salonu ile yabancı dil ve internet odaları bulunacak.