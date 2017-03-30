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Mamak Belediyesi tarafından yapımına başlanan 15 Temmuz anıtı kış aylarının sona ermesiyle çalışmalar yeniden başladı

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Mamak Belediyesi tarafından yapımına başlanan 15 Temmuz anıtı kış aylarının sona ermesiyle çalışmalar yeniden başladı
2 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen proje en kısa sürede tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek.

Ünlü Heykeltıraş Oğuz Ertürk tarafından tasarlanan ve Mamak Caddesi üzerinde inşa edilen anıt, hain darbe girişiminde tankların karşısında destan yazan halkımızın cesaretini simgeleyecek. İstanbul ve Ankara’da hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımızın birer yıldızla temsil edileceği anıt15 metre yüksekliğinde olacak. Anıt içerisinde darbe girişiminde yaşanan olayların görselleri ile birlikte 15 Temmuz’un sembol isimlerine de yer verilecek. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “15 Temmuz’u hiçbir zaman unutturmayacağız. Bu milletin içinden çıkıp bu millete hainlik yapanları gelecek nesillere iyi anlatmamız lazım” dedi. 

 

Anıtın yeri özel olarak seçildi

15 Temmuz anıtının Mamak Caddesi üzerinde inşa edilmesinin iki temel sebebi bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Mamak’ta bulunan kışlalardan hareket eden tanklar Mamak Caddesi üzerinden yürütüldü ve bu cadde üzerinde durduruldu. Aynı zamanda cadde Mamak’ın en işlek caddelerinden birisi ve gelip geçen herkes bu anıtı görecek. 15 Temmuz’un bir milat olduğunu dile getiren Akgül, “O gece millet sadece Fetö’yü yenmedi, Fetö’nün arkasındaki büyük güçleri de yendi” dedi. 

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