  • BIST 116.390
  • Altın 159,245
  • Dolar 3,7521
  • Euro 4,5267
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C

Mamak Belediyesi, Türkiye Basketbol 2.Lig takımı olan Kayseri İstem Koleji’nde forma giyen Oğuzhan Kızıl’ı(22) transfer etti

»
Mamak Belediyesi, Türkiye Basketbol 2.Lig takımı olan Kayseri İstem Koleji’nde forma giyen Oğuzhan Kızıl’ı(22) transfer etti
2.10 metre boyu ile rakiplerine pota altında geçit vermeyen Kızıl, bu yıl Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter dökecek.

Power forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen Kızıl, bu yönü ile de yeşil-beyazlı ekibe alternatif oluşturabilecek.

Dinamik bir yapıya sahip

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Kızıl için yaptığı açıklamada “Genç ve yetenekli bir sporcuyu kadromuza kattık. Oğuzhan yaşı itibari ile dinamik bir yapıya sahip. Sezon içinde gösterdiği başarılı performansın  aynı şekilde devam edeceğine inancım tam” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sokak Hayvanları Beslenme Noktası27 Aralık 2017 Çarşamba 11:47
  • Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı potada fark atıyor27 Aralık 2017 Çarşamba 11:01
  • Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, 2017 yılında 85 bin 869 işlem gerçekleştirdi26 Aralık 2017 Salı 11:11
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı geçen sezon Türkiye Basketbol Lig’inde forma giyen Doğan Deniz Yiğit’i (28) transfer etti20 Aralık 2017 Çarşamba 10:14
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mutlu Mahallesi'nde Huzur Cami'nin temel atma törenine katıldı20 Aralık 2017 Çarşamba 10:09
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü maçından 64-67’lik skorla galip ayrıldı18 Aralık 2017 Pazartesi 11:54
  • Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu18 Aralık 2017 Pazartesi 10:21
  • Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi 9 yılda 6511 iskan ve 6042 yapı ruhsatı verdi14 Aralık 2017 Perşembe 10:36
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantıları kapsamında zabıta müdürlüğü personeliyle bir araya geldi14 Aralık 2017 Perşembe 10:30
  • Hz Mevlana, vefatının 744'üncü yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde programında anıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim