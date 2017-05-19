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Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda düzenlenen okullar arası futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu

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Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda düzenlenen okullar arası futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu
Mamak Kaymakamı Ali Mantı kupa töreninde birlik ve beraberliğin önemine değindi. Takım olmak büyük bir çaba gerektirir. Görüyorum ki burada farklı okulların takımları kardeşlik içinde büyük bir takım olmuş. Bu kardeşliğinizin bir ömür sürmesini diliyorum.

Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada kupayı kaldıran takım Battal Gazi Meslek ve Anadolu Lisesi oldu. Centilmenliğin ve dostluğun öne çıktığı turnuvanın kupa töreninde konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Turnuvaya katılan bütün takımlarımız benim için şampiyon olmuştur dedi.

 

Tesislerimizi seyirlik değil, kullandırmak üzere yaptık

Tesisleşme ve spora yatırım yapıldığında başarının da beraberinde geldiğini belirten Akgül, “Mamak’a kazandırdığımız spor tesislerimizi seyirlik değil, kullanmak için yaptık. Amacımız 7’den 70’e herkesin spor yapmasına imkan sağlamak. Bunun en güzel örneğini de bugün burada görüyoruz” dedi.

 

Gençlerimizi spora yönlendirmek ve teşvik etmek zorundayız

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise, “Gençlerimizi bu spor müsabakalarıyla birlikte spora yönlendirmek ve teşvik etmek gelecekleri açısından çok önemli” dedi.

 

Kupalar sahiplerini buldu

1 Mart tarihinde Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda başlayan okullar arası futbol turnuvası 56 okulun katılımıyla gerçekleşti. Ortaöğretim ve liseler arasında 99 müsabakanın oynandığı turnuvada kıran kırana mücadeleler yaşandı. Farklı kategoride şampiyonların belli olduğu turnuvada Yıldız Erkelerde birinciliği 29 Ekim Orta Okulu, ikinciliği Şehitler Orta Okulu, üçüncülüğü Selçuklu Orta Okulu’na kazandı. Gençler Kategorisinde ise birinciliği Mamak Battal Gazi Meslek ve Anadolu Lisesi, ikinci Nail Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Başkent Anadolu Lisesi, dördüncülüğü Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi kazandı. Küçükler kategorisinde de, birinci Ticaret Odası Orta Okulu, ikinci Rotary Yeşiltepe Orta Okulu, üçüncü Selçuklu Orta Okulu olurken, dördüncü Ulu Önder Orta Okulu oldu. 

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