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Mamak Belediyesi ve İmam Hatip Okulları Platformu 12. sınıf öğrencilerine yönelik LYS öncesi motive programı gerçekleştirdi

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Mamak Belediyesi ve İmam Hatip Okulları Platformu 12. sınıf öğrencilerine yönelik LYS öncesi motive programı gerçekleştirdi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda sahne alan tek yumurta ikizleri Mustafa ve Kemal kardeşler LYS öncesinde salonu dolduran Mamaklı öğrencilere moral verdi.

Programa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İmam Hatip Okulları Platformu Mamak Koordinatörü Habip Aşır ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kalkınma ilimle fenle birleşmiş ahlaklı faziletli bireylerle mümkün olacak. Bu coğrafyada yaşıyor olmamız bizlere bir çok yükümlülükler getiriyor. Sizler eğitiminizi en güzel şekilde devam ettirerek bu ülkeyi yarınlara taşıyacaksınız” dedi.

 

 

Motivasyonunuzu kaybetmeyin

Programda bir konuşma yapan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Önümüzde 3 ay gibi bir zaman dilimi bulunuyor. Düzenli ve sistemli çalışmayla birlikte önemli başarılar elde edebilirsiniz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Motivasyon İkizleri, Mamaklı öğrencilere çeşitli konulardan örnekler vererek LYS öncesi motive etti. 

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