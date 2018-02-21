Mamak Belediyesi ve KETEM işbirliğiyle düzenlenen seminerler devam ediyor

kanser semineri bu kez Laika Akbilek Aile Merkezi’nde düzenlendi. Seminerinde sigara ve beslenmenin kanserle olan ilişkisi de ele alındı.

kanser semineri bu kez Laika Akbilek Aile Merkezi’nde düzenlendi. Seminerinde sigara ve beslenmenin kanserle olan ilişkisi de ele alındı.

Erken teşhis hayat kurtarıyor