Mamak Belediyesi ve KETEM işbirliğiyle düzenlenen seminerler devam ediyor

Kadınlar arasında en yaygın üç kanser türüne karşı Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle düzenlenen bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi kanser semineri bu kez Laika Akbilek Aile Merkezi’nde düzenlendi. Seminerinde sigara ve beslenmenin kanserle olan ilişkisi de ele alındı.
Erken teşhis hayat kurtarıyor
Seminerde kadınlar arasında en yaygın görülen rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Erken teşhisin büyük önem taşıdığı kanserde bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Bu sebepten dolayı düzenli olarak bu seminerleri gerçekleştiriyoruz” dedi. KETEM bünyesinde yapılan taramalar hakkında da katılımcılara geniş bilginin verildiği seminerleri KETEM’in uzman doktorları Dr. Filiz Temel ve Dr. Neşe Canoler gerçekleştiriyor.
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