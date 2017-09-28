Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 775 konut hak sahiplerine teslim edilecek

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Gülseren-Anayurt 3. Etap ve Altıaağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme projelerinin 1. Etap kuraları 4 Ekim saat 17.00’de..

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Gülseren-Anayurt 3. Etap ve Altıaağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme projeleri nin 1. Etap kuraları 4 Ekim saat 17.00’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katılımıyla Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda çekilecek. Uygulanan kentsel yenileme projesi kapsamında Gülseren-Anayurt projesinde 3. etapta 392 konut, Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi’nin 1. etabında ise 383 modern konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Modern konutlar yükseliyor

Mamak’ta değişimde en büyük hak sahibinin ilçe halkı olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yılların getirdiği en büyük sorunlardan biri olan gecekonduya karşı ilçemizin dört bir yanında kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri uyguluyoruz. Bu projelerle birlikte etaplar bittikçe bölgenin çehresini nasıl değiştiğini tüm Ankara görüyor. Yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla nasıl bir yaşam alanı oluşturduğumuza herkes şahit oluyor. Eskiden kaçak yapılaşmanın değerini gölgelediği Mamak’ta artık modern konutlar yükseliyor” dedi.

Özel sektörün ilgisi arttı