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Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 775 konut hak sahiplerine teslim edilecek

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Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 775 konut hak sahiplerine teslim edilecek
Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Gülseren-Anayurt 3. Etap ve Altıaağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme projelerinin 1. Etap kuraları 4 Ekim saat 17.00’de..

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Gülseren-Anayurt 3. Etap ve Altıaağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme projelerinin 1. Etap kuraları 4 Ekim saat 17.00’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katılımıyla Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda çekilecek. Uygulanan kentsel yenileme projesi kapsamında Gülseren-Anayurt projesinde 3. etapta 392 konut, Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi’nin 1. etabında ise 383 modern konut hak sahiplerine teslim edilecek.

 

Modern konutlar yükseliyor

Mamak’ta değişimde en büyük hak sahibinin ilçe halkı olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yılların getirdiği en büyük sorunlardan biri olan gecekonduya karşı ilçemizin dört bir yanında kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri uyguluyoruz. Bu projelerle birlikte etaplar bittikçe bölgenin çehresini nasıl değiştiğini tüm Ankara görüyor. Yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla nasıl bir yaşam alanı oluşturduğumuza herkes şahit oluyor. Eskiden kaçak yapılaşmanın değerini gölgelediği Mamak’ta artık modern konutlar yükseliyor” dedi.

 

Özel sektörün ilgisi arttı

Toplamda 775 konutun teslim edileceği kurada yaşanan bu dönüşümün akabinde Mamak özel sektör açısından da her geçen gün ilgi ve yatırımların arttığının da altını çizen Akgül, “Bölgemizin cazibesi arttıkça, çehresi değiştikçe özel sektörün ilgi odağı olan Mamak, iş adamlarının da ilk tercihi olmaya başladı.Çekilecek kuraların şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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