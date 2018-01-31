Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi

Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına hem belediye personeli hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışı nda bulunan vatandaşlar T.C kimlik numarasıyla www.kanver.org sitesinden bir sonraki bağış tarihini, kan bilgilerini ve en son ne zaman bağış yaptıklarını öğrenebiliyor.

Her bireyin öncelikli görevi