Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi

Kan bağışında bulunan vatandaşlar T.C kimlik numarasıyla www.kanver.org sitesinden bir sonraki bağış tarihini, kan bilgilerini ve en son ne zaman bağış yaptıklarını öğrenebiliyor.
Her bireyin öncelikli görevi
Sadece kan bağışı değil, doğal afetler ve her türlü olumsuz koşullarda Kızılay'ın çok kıymetli hizmetler verdiğine değinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Şehrimizde zaman zaman Kızılay'ımız tarafından kan bağışı kampanyaları yapılmakta. Bu yapılan kampanyalara destek olmak sağlıklı her bireyin öncelikli görevi olmalıdır. İhtiyaç anında hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
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