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Mamak Belediyesi Veteriner Hizmetlerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaralı halde buldukları atı sağlığına kavuşturdu

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Mamak Belediyesi Veteriner Hizmetlerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaralı halde buldukları atı sağlığına kavuşturdu
Mutlu Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından sağ ön ayağından yaralanmış ve yürüyemeyen at, veterinerlerce yapılan ilk tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Müdahale sırasında olay yerine gelen at sahibi, uygulanan tedavi için veteriner hekimlerine teşekkür etti. Atı sahibine teslim eden ekipler, yaralı atın kontrollerinin devam edeceğini açıkladı.

Veterinerlerimiz var gücüyle çalışıyor

Sokakta yaşayan tüm hayvanlar için belediye veteriner hizmetlerinin hassasiyetle çalıştığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zor durumda kalan sahipli, sahipsiz bütün hayvanlar için veterinerlerimiz var gücüyle çalışıyor. Can dostlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için mücadele veriyorlar" dedi.

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