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Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kışında hizmete devam ediyor

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Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kışında hizmete devam ediyor
Bunaltıcı yaz sıcaklarında binlerce vatandaşı ağırlayan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kışında hizmete devam ediyor.

Başkent’in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi vatandaşlara kış aylarında okul gibi eğitim veriyor. Yüzmeyi öğrenmek isteyen kadın, erkek ve çocuklar özel hocalar eşliğinde eğitim alarak iyi birer yüzücü oluyor. 2017 yılın içerisinde verilen eğitimlerde Mamak havuzundan 3600 kursiyer haftada 2 gün, yüzme bilen 1250 kişi haftada 3 gün toplamda ise 4.850 kişi faydalandı.

Kış mevsiminde yaz sıcaklığı sunuyoruz

Kış aylarında havuzda cumartesi ve pazar 7-12 yaş arası çocuklara yüzme dersi verilirken kadınlara yönelik yüzme dersleri salı ve perşembe günleri veriliyor. Erkekler ise çarşamba ve cuma günü yüzme eğitimi alıyor.Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yılın on iki ayı vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kış mevsiminde yaz sıcaklığı sunduğumuz havuzumuzda, halkımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz” dedi.

Kompleks birçok spor dalında hizmet veriyor

Türközü Mahallesi’nde hizmet veren Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi birçok spor dalında vatandaşların hizmetinde. Kompleks fitness salonu, basketbol, voleybol ve futbol sahalarıyla sporun birçok branşını aynı çatı altında buluşturarak vatandaşlara hizmet veriyor.  

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