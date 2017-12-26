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Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, 2017 yılında 85 bin 869 işlem gerçekleştirdi

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Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, 2017 yılında 85 bin 869 işlem gerçekleştirdi
Zabıta ekipleri vatandaşın daha sağlıklı ve rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine..

Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşın daha sağlıklı ve rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından işyeri denetimlerine, pazarcı esnafı denetiminden iş yeri şikâyetine birçok kalemde 2017 yılını yoğun mesai ile geçirdi. Hem vatandaşın hem de esnafın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler sonucu 66 bin 165 denetim sorunsuz, 18 bin 955 denetim sonucu ise esnaf ihtar aldı.

Huzur tesis ettiler

Mesai kavramı olmaksızın resmi tatil günlerinde de görevinin başında olan zabıta ekiplerinin, ilçenin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “2017'yi yoğun bir mesai ile tamamlayan ekiplerimiz ilçede adeta huzuru tesis etti” dedi.

Özel günlerde denetimler sıklaştırıldı

Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Mamak Zabıtası özel günlerde denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere bakkaldan lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok işyerini denetleyen ekipler özellikle bayramlar ve yılbaşı öncesinde bu denetimlerini sıklaştırdı.

Öğrenciler bilinçlendi

İlçede geri dönüşüm çalışmalarını da aksatmadan 2017 yılı içerisinde devam ettiren zabıta müdürlüğü hem bilinçlendirdi hem de tonlarca atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. Okullarda düzenli seminerler organize eden ekipler atık pilden atık yağa, ambalaj atığından cam atıklara kadar birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

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