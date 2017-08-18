Mamak Belediyesi, zabıta ekiplerinin çok daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için araç filosunu yeniledi

“Zabıta halka açılan penceremiz”
Zabıta bizim halka açılan penceremizdir diyen Akgül " 5 adet 4x4 arazi aracı,1 adet binek hizmet aracı,17 kişilik minibüs ve 1 adet çekici ile yenilenen hizmet araçlarımızla ekiplerimizin daha hızlı ve kaliteli hizmet üreteceklerine inanıyorum. Yoğun mesai harcayarak en iyi hizmeti sunmaya özen gösteren zabıta arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor ve hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.
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