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Mamak Belediyesi'nde staj yapan lise öğrencileri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi

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Mamak Belediyesi'nde staj yapan lise öğrencileri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi
Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyede staj yapan lise öğrencileri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, stajyerlerden iş hayatlarında da iş sağlığı ve güvenliğine önem göstermelerini istedi.

 

Sorumluluklar anlatıldı

Mamak Belediyesi hizmet binasında düzenlenen eğitimde  iş sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları  hakkında bilgi verildi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında stajyerlere bilgiler verilirken, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. İşveren ve işçinin sorumluluklarını da anlatıldığı seminerde, kişisel donanım koruyucuları hakkında da detaylı bilgilere de yer verildi. 2 gün süren eğitime 66 stajyer öğrenci katılırken, seminer sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

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