Mamak Belediyesi'nde staj yapan lise öğrencileri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyede staj yapan lise öğrencileri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, stajyerlerden iş hayatlarında da iş sağlığı ve güvenliğine önem göstermelerini istedi.

Sorumluluklar anlatıldı