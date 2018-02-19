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Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanları için anlamlı bir projeye: “Beni Sahiplen"

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Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanları için anlamlı bir projeye: “Beni Sahiplen"
“Beni Sahiplen” sloganı ile proje kapsamında Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 150 hayvan ücretsiz olarak sahiplendirilecek.

Mamak Belediyesi sokak hayvanları için anlamlı bir projeye daha imza atıyor. Mamak’ta bulunan Metro Market’te başlayacak olan pilot uygulamada hayvanların 3 boyutlu görselleri belirlenen noktalarda sergilenecek. Minik dostlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise görseller üzerinde bulun QR kod ile hayvanlar hakkında bütün bilgilere ulaşabilecek. “Beni Sahiplen” projesi kapsamında, Mamak Belediyesi tarafından minik dostların aşı ve bakımlarının da takibi yapılacak.

 

Web sitesi hazırlanıyor

Minik dostlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için QR kod uygulamasının yönlendireceği bir web sayfası da hazırlanıyor. Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce hazırlanan web sayfasında, her hayvanın kendi bilgilerini içeren görsellere, videolara, yaşına, cinsiyetine ve aşı bilgisine kadar birçok ayrıntı olacak. Sahiplenme işlenmeleri yine bu sayfadan yapılacak.

 

Onlara daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz

İmkânlar ölçüsünde sokak hayvanları için belediye olarak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hayvanlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da minik dostlarımızı pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınağımızdaki hayvanları tercih etmesi bu açıdan çok önemli” dedi. Mamak Belediyesi’nin, sokak hayvanlarının vatandaşları rahatsız etmeden sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için ilçede başlattığı bir diğer örnek uygulama “Sokak Hayvanları Beslenme Noktası” olmuştu.

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