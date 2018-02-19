Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanları için anlamlı bir projeye: “Beni Sahiplen"

Web sitesi hazırlanıyor

Minik dostlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için QR kod uygulamasının yönlendireceği bir web sayfası da hazırlanıyor. Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce hazırlanan web sayfasında, her hayvanın kendi bilgilerini içeren görsellere, videolara, yaşına, cinsiyetine ve aşı bilgisine kadar birçok ayrıntı olacak. Sahiplenme işlenmeleri yine bu sayfadan yapılacak.

Onlara daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz