Mamak Belediyesi’nin bölge sakinlerine ilçe genelinde yaptığı hizmetleri yerinde göstermek amacıyla düzenlediği tanıtım gezileri başladı

Projeler bilinsin ve kullanılsın
Bölge gezilerine ilginin her geçen gün arttığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Düne kadar gecekondusuyla anılan ilçemiz bugün dört bir taraftan büyüyor, gelişiyor. Biz istiyoruz ki yapılan projeler tüm Mamaklılar tarafından bilinsin ve kullanılsın. Bölge gezilerini bu sebepten düzenliyoruz. Vatandaşlarımız gelsinler faaliyete geçen projeleri yerinde görsünler” dedi.
Gazetelerde görüyorduk
Bölge gezisi ile Mamak’ın değişen ve gelişen yapısının farkına vardıklarını belirten vatandaşlar, “İlçemizde yapılan bu kadar çok proje olduğunu bilmiyorduk. Bu gezi sayesinde gazetelerde gördüğümüz gerek sosyo-kültürel gerek sportif anlamda faydalanabileceğimiz birçok tesisi yerinde görme şansı yakaladık. Hem çocuklarımızın için hem de bizlerin faydalanabileceği birçok proje varmış” dedi.
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