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Mamak Belediyesi’nin bölge sakinlerine ilçe genelinde yaptığı hizmetleri yerinde göstermek amacıyla düzenlediği tanıtım gezileri başladı

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Mamak Belediyesi’nin bölge sakinlerine ilçe genelinde yaptığı hizmetleri yerinde göstermek amacıyla düzenlediği tanıtım gezileri başladı
Haftanın belirli günleri düzenlenen bölge gezisinde vatandaşlar, Mamak’ın 9 yıllık değişimine tanık oluyor. Gezi kapsamında vatandaşlar, mega projelerden kentsel dönüşüme, spor tesislerinden aile merkezlerine kadar birçok hizmeti yerinde görüyor.

Projeler bilinsin ve kullanılsın

Bölge gezilerine ilginin her geçen gün arttığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Düne kadar gecekondusuyla anılan ilçemiz bugün dört bir taraftan büyüyor, gelişiyor. Biz istiyoruz ki yapılan projeler tüm Mamaklılar tarafından bilinsin ve kullanılsın. Bölge gezilerini bu sebepten düzenliyoruz. Vatandaşlarımız gelsinler faaliyete geçen projeleri yerinde görsünler” dedi.

 

Gazetelerde görüyorduk

Bölge gezisi ile Mamak’ın değişen ve gelişen yapısının farkına vardıklarını belirten vatandaşlar, “İlçemizde yapılan bu kadar çok proje olduğunu bilmiyorduk. Bu gezi sayesinde gazetelerde gördüğümüz gerek sosyo-kültürel gerek sportif anlamda faydalanabileceğimiz birçok tesisi yerinde görme şansı yakaladık. Hem çocuklarımızın için hem de bizlerin faydalanabileceği birçok proje varmış” dedi.  

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