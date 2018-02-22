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Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin bu haftaki konuğu, Dr. Mustafa Tatçı oldu

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Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin bu haftaki konuğu, Dr. Mustafa Tatçı oldu
Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin bu haftaki konuğu, Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı alanında bugüne kadar 200’den fazla eser yayınlayan Dr. Mustafa Tatçı oldu.

Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen programda Tatçı, Yunus Emre’nin şiirlerini yorumladı. Dr. Mustafa Tatçı ve Abdülkerim Erdoğan’ın kaleme aldığı “Bizim Yunus” adlı kitabın ücretsiz olarak dağıtıldığı söyleşi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 

Her hafta farklı bir konu

Kültür sohbetlerinde her hafta farklı bir konunun işlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu öğretilerle farklı bir bakış açısı kazanıyoruz. Bizleri kırmayarak programımıza gelen Dr. Mustafa Tatçı’ya teşekkür ediyor, tüm Ankaralıları kültür sohbetlerimize davet ediyorum” dedi.

Nisan Ayı’na kadar devam edecek

Divan edebiyatının birçok ustasından şiirlerin okunup tercümesinin yapılacağı, Türk Tasavvuf Edebiyatı’nda örnekler ile ilmi bilgilerin paylaşılacağı, Ankara’nın geçmişten bugüne yaşadığı değişimin anlatılacağı kültür sohbetleri Nisan Ayı’na kadar devam edecek. Kültür sohbetlerinin bir sonraki konuğu ise 28 Şubat Çarşamba günü Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.

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