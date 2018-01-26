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Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin ikinci konuğu Dr. Mustafa Tatçı oldu

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Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin ikinci konuğu Dr. Mustafa Tatçı oldu
Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin ikinci konuğu, Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı alanında bugüne kadar 200’den fazla eser yayınlayan Dr. Mustafa Tatçı oldu.

Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen bu özel programda Dr. Mustafa Tatçı, Yunus Emre’den Hacı Bayram Veli’ye, Niyazi Mısri’den Osmanlı kültür coğrafyasına kadar birçok konuda edebi bilgiler paylaştı.

 

Her hafta farklı bir konu

Program sonunda Dr. Mustafa Tatçı’ya günün anısına çiçek veren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gökmenoğlu, “Kültür sohbetlerimizde her hafta farklı bir konu işleniyor. Bu öğretilerle farklı bir bakış açısı kazanıyoruz. Bizleri kırmayarak programımıza gelen Dr. Mustafa Tatçı’ya teşekkür ediyor, tüm Ankaralıları kültür sohbetlerimize davet ediyorum” dedi.

Dünden bugüne Ankara’yı anlatacak

Divan edebiyatının birçok ustasından şiirlerin okunup tercümesinin yapılacağı, Türk Tasavvuf Edebiyatı’nda örnekler ile ilmi bilgilerin paylaşılacağı, Ankara’nın geçmişten bugüne yaşadığı değişimin anlatılacağı kültür sohbetleri Nisan Ayı’na kadar devam edecek. Kültür sohbetlerinin 3 konuğu ise 31 Ocak Çarşamba günü Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.

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