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Mamak Belediyesi’nin hayata geçirdiği alternatif eğitim projesi olan Mobil Anaokulu’na, kayıtlar için son başvuru 30 Eylül

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Mamak Belediyesi’nin hayata geçirdiği alternatif eğitim projesi olan Mobil Anaokulu’na, kayıtlar için son başvuru 30 Eylül
Eğitime yönelik desteğini her geçen gün artıran Mamak Belediyesi dezavantajlı bölgelere yönelik hazırladığı Mobil Anaokulu uygulaması her yıl olduğu gibi bu yılda devam ediyor.

Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çeşitli imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitime katılamayan, 3-6 yaş gurubu minikleri için özel olarak tasarladığı otobüsle miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıyor.

 

Bir anaokulunda olan bütün eğitimler veriliyor

Mobil Anaokulu’nun her geçen yıl öğrenci sayısını düzenli olarak artırdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “Bir AB projesi olarak hayata geçen Mobil Anaokulu uygulamasında, bizden kaynaklanmayan ve aşılamayan bir takım sorunlar nedeniyle Mamak’ta miniklerin eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Dolayısı ile tam bir anasınıfı şeklinde dizayn edilen mobil anaokulumuzun içerisinde eğitim araç gereçleri, öğretici oyuncaklar ve birçok materyal bulunuyor. Otobüsün içerisinde bir anaokulunda olan bütün eğitimler veriliyor. Böylelikle mobil okulumuz çeşitli sorunlara yönelik bir takım akılcı çözümler sunulabiliyor” dedi.

 

Güzergahlar belirlendi

Günde iki mahalle gezen mobil anaokulu’nun  2017-2018 eğitim öğretim yılı güzergahı ise şöyle: Yeşilbayır, Bahçelerüstü, Gülveren, Kutlu, Misket, Hüseyingazi, Küçükkayaş, Büyükkayaş mahalleleri ve Yenimamak projesi kapsayan mahaleler olacak. Mobil anaokulu uygulamasından vatandaşlar tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

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