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Mamak Belediyesi’nin kente kazandırdığı, Ankara'da bir ilk olarak Star 2 Belgesine sahip olan Mamak Şehir Stadı amatör kulüplere kol kanat geriyor

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Mamak Belediyesi’nin kente kazandırdığı, Ankara'da bir ilk olarak Star 2 Belgesine sahip olan Mamak Şehir Stadı amatör kulüplere kol kanat geriyor
Mamak’ta bulunan 17 amatör futbol kulübüne ev sahipliği yapan tesiste, takımlar hem antrenmanlarını hem de müsabakalarını yapıyor.

Günü kurtarmak için işler yaparak değil, gelecek nesilleri düşünerek kalıcı hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Etkin, verimli, insan odaklı hizmet anlayışıyla genç nesillere spora yönlendirmeyi hedefledik. Bu gençler bizim geleceğimiz. Onlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.       

Bir çok kuruma ev sahipliği yapıyor

2013 yılından bugüne 11.312 sporcunun faydalandığı Mamak Şehir Stadı, turnuvalara katılan resmi kurum takımlarına ve özel kulüplere de ev sahipliği yapıyor. 25 bin 700 metrekare alan üzerine kurulu bu özel yapı, 3 bin kişilik kapalı oturma alanına sahip. Tesiste 650 metre koşu yolu, toplantı odaları, idari ofisler, sağlık odaları, bay bayan hakem odaları, VIP salonu, seyirci fuayesi, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve otopark bulunmaktadır.

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