Mamak Belediyesi’nin kente kazandırdığı, Ankara'da bir ilk olarak Star 2 Belgesine sahip olan Mamak Şehir Stadı amatör kulüplere kol kanat geriyor

Mamak’ta bulunan 17 amatör futbol kulübüne ev sahipliği yapan tesiste, takımlar hem antrenmanlarını hem de müsabakalarını yapıyor.

Günü kurtarmak için işler yaparak değil, gelecek nesilleri düşünerek kalıcı hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Etkin, verimli, insan odaklı hizmet anlayışıyla genç nesillere spora yönlendirmeyi hedefledik. Bu gençler bizim geleceğimiz. Onlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Bir çok kuruma ev sahipliği yapıyor