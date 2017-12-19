Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu 14 aile merkezinden 9 yılda toplam 17 bin kişi faydalandı

Kadınlara yönelik beceri ve meslek edindirme kurslarıyla eğitim verilen aile merkezlerinde, 2017 yılının Ocak Ayı’ndan itibaren ise 22 branşta açılan kurslardan 3753 kadın faydalandı.

Talepleri dikkate alıyoruz

Aile merkezlerine gelen kadınların hem kişisel becerilerini geliştirdiğini hem de meslek sahibi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçede kadın ve çocukların eğitimlerine yönelik sistemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün 14 aile merkezi bulunan Mamak’ta talepler doğrultusunda da merkezlerimizin sayısını artırıyoruz” dedi.

Birçok olanak sunuyor

Aile merkezlerindeki uygulamaları büyük bir başarı ile sürdürdüklerini belirten Akgül, “Mamak’ımızın çeşitli bölgelerinde bulunan aile merkezlerimiz de kursiyerlerimiz, kendi alanlarında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak 22 farklı branşta eğitim alıyor. Merkezimizde kurslarımızın yanı sıra, belli aralıklarla aile akademisi düzenliyoruz. Ayrıca hanımların eğitim kalitesini yükseltmek, kendilerini geliştirmek, mesleki ve sosyal alanda bilinçli bireyler olabilmelerine olanak sunuyoruz” dedi.