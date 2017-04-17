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Mamak Belediyesi’nin uyguladığı ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor

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Mamak Belediyesi’nin uyguladığı ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor
Uygulama başladığı günden bugüne Mamak’ta 15.650 çocuk dünyaya gözlerini açarken, Hoş Geldin Bebek kampanyası..

Uygulama başladığı günden bugüne Mamak’ta 15.650 çocuk dünyaya gözlerini açarken, Hoş Geldin Bebek kampanyası çerçevesinde ziyaret edilen ailelere içerisinde 10 parça zıbın takımı, bebek taşıma çantası, malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunan paketler hediye ediliyor.

 

“Sosyal belediyecilik hizmetinin gereğini yerine getiriyoruz”
 

Ailelerin maddi yükünü de hafifleten hoş geldin bebek uygulaması çiftler arasında da mutlulukla karşılanıyor. Mamak’ı geniş bir aile olarak düşündüklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Hoş Geldin Bebek kampanyası Mamaklı olmamın farkını ve ayrıcalığını yaşatan bir uygulama. Hoş Geldin Bebek kampanyası ile hem ailelerin yükünü hafifletiyoruz hem de sevinçlerini paylaşarak çoğaltıyoruz. Sosyal belediyeciliğin bütün imkânlarını Mamaklılar için kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz” dedi.

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