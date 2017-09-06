Mamak Belediyesi'nin verdiği ücretsiz kurslar, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte hafta sonu devam edecek

Eğitimin, kültürün ve sporun daima destekçisi olan Mamak Belediyesi, öğrencilere yaz tatilini verimli geçirmeleri için verdiği ücretsiz kurslar, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte hafta sonu devam edecek.

Profesyonel hocalar eşliğinde verilen eğitimlerin çeşitliliğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yaz kurslarımızda çocuklarımız becerilerini ve bireysel yeteneklerini geliştirirken, sosyal ilişkilerini de güçlendirebilme şansı yakaladı. Bu sosyal ilişkilerinin devam etmesi için yeni eğitim öğretim döneminde kurslarımızı hafta sonuna aldık” dedi.

MKM’de eğitimler aralıksız devam ediyor

Her yıl yüzlerce öğrencinin faydalandığı Mamak Kültür Merkezi (MKM) yaz kursları okulların açılacak olmasıyla birlikte kurslar hafta sonuna alınacak. Gitar kurs u eğitimi cumartesi ve pazar günleri farklı yaş gruplarına göre saat 9.00-12.00 arası verilecek. Tiyatro eğitimleri ise cumartesi günleri 9.00-11.00 arası küçük gruplara verilecek olup, pazar günleri saat 12.00-14.00 arası büyük gruplar çalışacak. Drama dersleri de sadece cumartesi günleri 12.00-15.00 arası olacak. Halk oyunları eğitimleri cumartesi günleri 12.00-14.00 arası küçük gruplara ayrılırken, pazar günleri 10.00-12.00 arası büyük gruplar eğitim alacak. Semazen dersleri ise sadece cumartesi günleri 13.00-15.00 arasında yapılacak. Türk Halk Müziği dersleri cumartesi günleri12.00-14.00 arası, Türk Sanat Müziği dersleri 13.30-15.00 arası olacak. Ney kursu ise hafta sonu 10.00-13.00 saatlerinde verilecek. Keman dersleri cumartesi ve pazar günleri 15.00- 17.30 arasında verilirken, ud kursu ise pazartesi günü 14.00-18.00 arasında yapılacak.

Haftanın 6 günü hizmet veriyor

Sportif alanda ise kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatına dersler pazartesi günleri, hariç hafta içi 19:00-21:00, hafta sonu ise 14:00-16:00 saatleri arasında olmak üzere haftada altı gün işlenmeye devam edecek.

Mamak’ta yüzmenin mevsimi yok

Kavurucu yaz sıcaklarında Mamaklıların gözdesi haline gelen Mamak Yüzme Havuzu, kışında su sporları sevenleri gözdesi olmaya devam edecek. Hafta içi çarşamba ve cuma günleri 09.00-21.00 saatleri arasında farklı kategorilerde dersler işlenecek. Hafta sonu ise, çocuklara 09.00-12.00 arasında eğitim verilecek.

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